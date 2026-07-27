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27 июля, 16:56

Происшествия

Расследование уголовного дела против сестер Хачатурян продлено до сентября

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Расследование уголовного дела против сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, до сих пор не закрыто. Срок следствия продлен до сентября, сообщил адвокат девушек в беседе с RT.

По его словам, защита рассчитывала на снятие всех обвинений после того, как в апреле 2025 года суд посмертно признал отца девушек виновным в сексуальном насилии и распространении порнографии. Адвокаты считают это доказательством того, что убийство было совершено в целях самообороны, и добиваются прекращения уголовного дела.

"У нас сменился следователь. Накануне родственники Михаила Хачатуряна в кассационном суде обжаловали решения первой и второй инстанций, которыми он был признан виновным. Так как дело продлили до сентября, ждем там каких-то новостей уже", – добавил собеседник агентства.

Сестры Хачатурян признали свою вину в убийстве 57-летнего отца летом 2018 года. Они утверждали, что пошли на это из-за систематических издевательств и насилия с его стороны. Их мать, Аурелия Дундук, подтвердила показания дочерей о жестоком обращении.

В 2020-м Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по данному делу и передала его в суд. В 2023 году состоялись слушания по двум эпизодам: насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью нескольких лиц и изготовления порнографических материалов, которые были распространены в интернете.

В апреле 2025 года прокуратура потребовала признать вину Хачатуряна в насилии над дочерьми доказанной. Впоследствии он был посмертно признан виновным, но родственники Хачатуряна подали апелляционную жалобу.

В ноябре Мосгорсуд изменил формулировку приговора Хачатуряна с "признание виновным" на "признание совершившим преступление" против дочерей. В тот же месяц защита сестер попросила прекратить уголовное преследование в их отношении.

В январе 2026 года уголовное дело против сестер было возобновлено. В настоящее время они находятся под запретом определенных действий.

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