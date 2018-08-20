Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сестры Хачатурян признали вину в убийстве отца и дали подробные показания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката девушек.

Ранее мать девушек Аурелия Дундук обнародовала фотографии со следами побоев. Их прислала ей младшая дочь – Мария. Девушка утверждает, что кровоподтеки и гематомы – результат воспитательных мер Михаила Хачатуряна. Говорит, что у нее на смартфоне еще множество таких свидетельств, как отец издевался над ними.

Убийство произошло вечером 27 июля в подъезде дома на Алтуфьевском шоссе. Сестры признались, что убили своего 57-летнего отца, нанеся ему не менее 36 ножевых ранений и удары по голове. Девушки 17, 18 и 19 лет рассказали, что решились на убийство из-за постоянных издевательств и насилия.

Совершеннолетним сестрам Хачатурян грозит до 20 лет лишения свободы, младшей – до десяти лет. 17-летняя Мария пройдет дополнительное медицинское обследование.

Суд поместил девушек под стражу до 28 сентября.