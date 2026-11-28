Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп проигнорировал премьер-министра Японии Санаэ Такаити на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Об этом пишет японский журнал Josei Jishin.

Во время мероприятия Такаити похлопала Трампа по спине, чтобы привлечь его внимание. Американский лидер оставил эту попытку без ответа, отметили журналисты.

Главный редактор онлайн-издания Arc Times Тосихико Огата допустил, что произошедшее может говорить о проблемах в отношениях между Токио и Вашингтоном. Журналист The New York Times Дэвид Сангер добавил, что сейчас в контактах Такаити и Трампа нет той теплоты, которая наблюдалась в общении с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ранее, в преддверии саммита АТЭС, Токио выразил Москве протест из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства Японии двумя российскими самолетами. Китайское издание Baijiahao расценило инцидент как сигнал японским властям накануне визита Владимира Путина в КНР. По мнению авторов публикации, произошедшее могло стать ответом Москвы на поддержку Украины со стороны Токио.

