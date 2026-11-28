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Спецпосланник президента США Стив Уиткофф впервые выступит на закрытом брифинге для законодателей по Украине в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Об этом говорится в расписании на сайте комитета.

Брифинг пройдет 1 декабря в 14:00 (22:00 по московскому времени). Уиткофф указан единственным докладчиком. В уведомлении отмечается, что будут затронуты вопросы особой секретности. Другие подробности предстоящего заседания на сайте комитета не приводятся.

До этого в МИД РФ заявляли, что тема вступления Украины в НАТО категорически неприемлема для России. В это же время украинский лидер Владимир Зеленский выступал за размещение военных объектов США на украинской территории.

Ранее американский лидер Дональд Трамп говорил, что Владимир Путин заинтересован в прекращении украинского кризиса. По словам Трампа, российский лидер выразил готовность заключить мирную сделку.

