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10 человек погибли и еще 110 пострадали в результате взрыва возле средней школы в городе Асадабад восточной афганской провинции Кунар. Об этом заявил официальный представитель МВД Афганистана Абдул Матин Кани в эфире телеканала Tolo.

Предварительно, взрыв произошел на складе взрывчатых веществ, который находится недалеко от учебного заведения. Объектом владеют горнодобывающие компании. Причиной трагедии представитель МВД назвал "халатность и недостаточную осторожность".

Ранее взрыв произошел в печи цеха по заправке углекислым газом на заводе Habas Demir Celik в районе Алиага турецкой провинции Измир. В результате в здании возник пожар, а сотрудники оказались под завалами.

Погибли 18 работников завода. Позже правоохранители выдали ордера на задержание 11 человек по делу, возбужденному по факту произошедшего. Среди них председатель совета директоров HABAS.

