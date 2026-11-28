28 ноября, 15:41Происшествия
В Афганистане 10 человек погибли и 110 пострадали при взрыве возле школы
Фото: ТАСС/EPA/STRINGER
10 человек погибли и еще 110 пострадали в результате взрыва возле средней школы в городе Асадабад восточной афганской провинции Кунар. Об этом заявил официальный представитель МВД Афганистана Абдул Матин Кани в эфире телеканала Tolo.
Предварительно, взрыв произошел на складе взрывчатых веществ, который находится недалеко от учебного заведения. Объектом владеют горнодобывающие компании. Причиной трагедии представитель МВД назвал "халатность и недостаточную осторожность".
Ранее взрыв произошел в печи цеха по заправке углекислым газом на заводе Habas Demir Celik в районе Алиага турецкой провинции Измир. В результате в здании возник пожар, а сотрудники оказались под завалами.
Погибли 18 работников завода. Позже правоохранители выдали ордера на задержание 11 человек по делу, возбужденному по факту произошедшего. Среди них председатель совета директоров HABAS.