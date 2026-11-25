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Американские военные провели контролируемый подрыв 4,5 тонны азида свинца на заводе в Миддлтауне в штате Айова. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В районе операции прогремел громкий взрыв, над местом подрыва поднялись два облака белого дыма, которые быстро рассеялись. Журналистов и других наблюдателей военные не подпускали ближе чем на 6,4 километра. Несмотря на предупреждения властей оставаться дома, часть местных жителей вышла на улицы.

Армия США собиралась уничтожить 68 бочек токсичного вещества еще 20 ноября. Однако суд ввел временный запрет на эти планы после иска экологических активистов, которые опасались, что после подрыва химикатов в окружающую среду попадут опасные соединения.

Несмотря на вердикт, министерство юстиции США заявило, что армия вправе провести работы по утилизации на основании чрезвычайных полномочий. Президент США Дональд Трамп поддержал планы, но распорядился не начинать их, пока апелляционный суд не примет решение по иску активистов и пока избранный в начале ноября губернатор-демократ Роб Сэнд не поддержит утилизацию азида свинца.

Ранее на американской военной базе в городе Пхентхэк в Южной Корее произошла утечка белого фосфора. После случившегося местные власти незамедлительно разослали жителям экстренное оповещение. Белый фосфор при контакте с воздухом загорается и выделяет едкий дым. Попадание на кожу может вызвать глубокие ожоги, а вдыхание дыма – поражение глаз и дыхательных путей.