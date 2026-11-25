Фото: Всеволод Анисимов

Свыше 1,4 тысячи жителей Москвы стали участниками конкурса "СтоЛИЧНЫЕ истории", посвященного волонтерам, поддерживающим бойцов СВО. Победителей конкурса наградили 24 ноября в Центральном Доме актера, сообщили организаторы.

В фойе во время церемонии работала выставка о добровольцах и их делах, а волонтеры провели мастер-классы. Истории поддержки военных направили студенты, ветераны, многодетные семьи, общественные деятели, сотрудники столичных вузов, правоохранительных органов, медицинских учреждений и транспортных предприятий.

Заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко в приветственном обращении подчеркнул, что конкурсанты вносят значимый вклад в общее дело. По его словам, каждая маскировочная сеть, отправленная гуманитарная помощь, техника и даже письма военнослужащим помогают спасать жизни и работать на общую победу.

Глава департамента нацполитики и межрегиональных связей Виталий Сучков объяснил, что проект объединяет истории о людях и организациях, которые безвозмездно помогают участникам спецоперации и мирным жителям исторических территорий России.

Среди героев публикаций – благотворители, отправляющие гуманитарные грузы в зону СВО, и волонтеры, которые помогают военным на лечении, готовят сухие смеси и отливают блиндажные свечи, и представители старшего поколения, которые вяжут теплые вещи и плетут маскировочные сети, и школьники, которые пишут солдатам письма и устраивают благотворительные концерты в московских госпиталях. Есть среди героев также добровольцы, помогающие восстанавливать города на исторических территориях.

Среди участников – фонд "Я – За Своих!". Он отправил бойцам свыше 2,5 тысячи единиц специального оборудования и средств защиты. В Троицке фонд также высадил аллею памяти погибших студентов Старобельского профессионального колледжа.

Организаторы волонтерской группы "Москва с вами" Светлана Горохова и Евгения Данько покупают нужное по запросам военных и лично привозят грузы в воинские части. В свою очередь, семья Захаровых-Рахманкуловых сделала свыше 15 тысяч окопных свечей и отправляет военным гуманитарную помощь.

Руководитель детско-юношеского движения "Наш путь к Победе" Олеся Иванова с участниками движения провела более 40 гуманитарных миссий в зоне спецоперации. После этого она подписала контракт и ушла на СВО добровольцем.

Глава организационного комитета конкурса Эмма Рождественская рассказала, что в сборниках "Героями не рождаются. Zа Родину!" публикуются истории о подвигах бойцов.

"Надежный тыл для них обеспечивают волонтеры – люди с добрыми сердцами самых разных возрастов и профессий", – отметила она.

По словам Рождественской, конкурс показывает, сколько неравнодушных москвичей готовы помогать военным.

Между тем активисты Пресненского района Москвы в этом году собрали и отправили участникам СВО свыше 85 тонн гумпомощи. В состав грузов вошли продукты, медикаменты, одежда, стройматериалы, оборудование и техника. Также жители плетут маскировочные сети.