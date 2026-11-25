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Постоянное зажигание бенгальских огней в квартире ведет к накоплению в воздухе мелкодисперсных частиц металлов и газов, которые раздражают дыхательные пути, провоцируют аллергию, а также могут попасть в организм вместе с едой и напитками. Об этом RT заявил врач-аллерголог Владимир Болибок.

По словам специалиста, вред наносит не столько открытое пламя, сколько то, что образуется при горении: эти вещества задерживаются в воздухе, а затем оседают на поверхностях, посуде и продуктах.

Так называемый белый дым собеседник издания описал как аэрозоль из мельчайших твердых частиц – оксидов алюминия, железа, магния и бария. Такая взвесь раздражает слизистые, вызывает кашель и першение в горле, а мелкая фракция проникает глубоко в легкие. Одновременно при горении выделяются углекислый и угарный газ.

В замкнутом пространстве скопившийся угарный газ приводит к сильному отравлению, а избыток углекислого газа способен вызвать приступ одышки и тахикардии.

В пиротехнической смеси есть и сильные аллергены – соли бария и соединения алюминия. Особенно опасна, по словам врача, аллергическая реакция замедленного типа, которая развивается на металлы и их оксиды. Она вызывает отек слизистых, плохо поддающийся лечению. Раскаленные частицы металла, то есть искры от горящей свечи, при попадании в глаз могут обжечь роговицу, добавил Болибок.

Если такие частицы и продукты их неполного сгорания оседают на тарелках, блюдах и в напитках, проглатывание вызывает раздражение пищевода и кишечника. Некоторые металлы, например алюминий, имеют свойство накапливаться в организме и наносят долгосрочный вред нервной системе, предупредил аллерголог.

Бенгальские огни относятся к I классу опасности с радиусом опасной зоны 0,5 метра, поэтому использовать их в жилых помещениях допускается при соблюдении определенных правил. Тем не менее врачи и пожарные настоятельно советуют этого не делать из-за накопления вредных веществ в воздухе.

Зажигать бенгальские свечи Болибок рекомендует на открытом воздухе, лучше всего на улице. Если человек все же решил использовать их в помещении, нужно обеспечить проветривание, держать огонь подальше от еды и беречь глаза.

Между тем МЧС России и Федеральная таможенная служба договорились усилить контроль за ввозом пожарно-технических товаров в страну. Новый документ, подписанный ведомствами, позволит определить признаки качественной пиротехники и идентифицировать ее среди других товаров.