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Журналистка Ксения Собчак предрекла главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной "падение с пьедестала непогрешимости" после доноса на интервью с Игорем Синяком. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Удивительное, конечно. Когда доносчик не просто строчит доносы, но потом еще и хвастается: "Это я, я, я это написал, товарищ начальник". Моя лапочка. "Вполне ожидаемое для здравомыслящих людей решение". Жаль, что нет вполне ожидаемого решения для людей с минимальным пониманием уместности", – подчеркнула Собчак.

При этом она обратила внимание на кожаные штаны с "дыркой в мир фантазий" и открытый рот у паха гитариста на сцене Кремлевского дворца, намекая на супруга Мизулиной заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного как Shaman.

Журналистка добавила, что времена цикличны, и подчеркнула, что не раз видела, как человек "падал с пьедестала непогрешимости".

"Потому что, кроме функций, которые он выполнял для разного рода аппаратов (в вашем случае – функции доносчицы и удобной "девочки для заявления", которая подаст бумажку, когда надо и на кого надо), из себя этот человек не представлял ничего", – отметила Собчак.

Резюмируя, она подчеркнула, что именно такое будущее ждет Мизулину.

Ранее Собчак сообщила, что по требованию Роскомнадзора удаляет вышеуказанное интервью, а также два других с Хилми Форксом (настоящее имя – Хильми Олейник. – Прим. ред.) и Андреем Григорьевым-Апполоновым. Журналистка назвала это решение вынужденным, но подчеркнула, что ее команда продолжает жить и работать в России.

До этого выпуск с Синяком уже вызывал претензии. Мизулина, в частности, обратилась в МВД вскоре после публикации интервью с просьбой проверить материал на предмет пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).