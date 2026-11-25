Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Северо-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду и гололедица ожидаются в Москве в период с 09:00 до 21:00 в четверг, 26 ноября. Об этом предупредила пресс-служба столичного главка МЧС России.

В связи с непогодой в ведомстве рекомендовали выбирать для парковки безопасные места, держаться подальше от рекламных щитов и неустойчивых конструкций, проявлять осторожность за рулем и не оставлять детей без присмотра.

При необходимости горожане могут позвонить по номерам 101 или 112, а также единому телефону доверия ведомства 8 (495) 637-31-01.

Ранее Дептранс Москвы призвал курьеров на электроскутерах соблюдать осторожность на дорогах во время снегопада. Доставщикам посоветовали выбирать скорость, учитывая состояние дороги и погодные условия, соблюдать дистанцию и помнить об увеличении тормозного пути.