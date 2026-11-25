Фото: minzdrav.kbr.ru

Нейрохирурги Республиканской клинической больницы Кабардино-Балкарии удалили 44-летнему мужчине крупное внутричерепное новообразование. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава республики.

Мужчину доставили в больницу после того, как его обнаружили дома без сознания. Он живет один, поэтому установить обстоятельства того, как он упал, не удалось.

При поступлении в больницу состояние пациента было тяжелым: он не понимал обращенную к нему речь, не мог говорить, а правые конечности не двигались. Компьютерная томография показала крупное новообразование в полости черепа и смещение структур головного мозга. После стабилизации состояния врачи выполнили магнитно-резонансную томографию с контрастным усилением – она выявила выраженный отек.

Медики провели противоотечную терапию и подготовили пациента к экстренной операции. Нейрохирурги сделали пластическую трепанацию черепа и удалили новообразование.

После вмешательства у мужчины постепенно вернулись речь, понимание обращенной речи и движения в правых конечностях. Контрольная компьютерная томография подтвердила улучшение: новообразование удалено, отек и смещение структур мозга уменьшились.

В настоящее пациент встает и ходит самостоятельно, нарушений функций не отмечается. Он уже готовится к выписке.

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