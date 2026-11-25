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Хирурги Национального центра медицины имени М. Е. Николаева в Якутске извлекли из грудной клетки 8-летнего мальчика пулю, которая находилась рядом с сердцем. Об этом сообщила пресс-служба медучреждения.

Уточняется, что ребенка ранили из пневматического оружия. В районной больнице обследование показало инородный предмет в правой плевральной полости. Пациент был направлен в Педиатрический центр Национального центра медицины.

Врачи выполнили торакоскопическую операцию. Во время вмешательства они нашли пулю размером 5 на 3 миллиметра. Она располагалась в передненижнем отделе средостения, у перикарда. В центре добавили, что операция осложнялась близостью инородного тела к сердцу: врачам нужно было быть очень точными и аккуратными.

Вмешательство завершилось благополучно. Ребенок полностью выздоровел, его выписали домой.

Ранее врачи Свердловской областной клинической больницы № 1 извлекли пулю из головы пациента, с которой он проходил около 30 лет. Сразу после ранения медики не стали трогать инородное тело, так как оно располагалось рядом с жизненно важными нервами, сосудами и органами слуха.

За помощью пациент обратился после ухудшения зрения и координации. Также он жаловался на головные боли. В итоге пуля была извлечена под местной анестезией.

