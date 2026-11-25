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Вспышечная активность на Солнце, по прогнозам, будет в основном очень низкой 25 и 26 ноября. Об этом ТАСС рассказали в Институте прикладной геофизики (ИПГ).

При этом в организации предупредили, что полностью спокойной звезда не будет, не исключены вспышки класса С.

Вспышки различают по мощности рентгеновского излучения, выделяют пять классов: A, B, C, M и X. Самой слабой является A0.0. Она соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. Каждая следующая буква означает рост мощности в 10 раз.

Кроме того, вспышки Солнца могут сопровождаться выбросами плазмы, а ее облака – провоцировать магнитные бури, если они достигают Земли.

Ранее в ИКИ РАН сравнили скачки вспышечной активности на Солнце с аритмией: активность звезды то растет, то снижается. Специалисты отметили, что ранее на поверхности Солнца зафиксировали вторую по силе вспышку в ноябре мощностью M – M2.4. Однако никаких последствий для Земли она не вызвала, поскольку выброс плазмы ушел в сторону Меркурия.