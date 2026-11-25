Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

28 жилых домов высотой более 22 этажей капитально отремонтируют специалисты комплекса городского хозяйства Москвы до конца 2026 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В 25-этажном здании по адресу Дмитровский проезд, дом 20, корпус 1, построенном в 1989 году по индивидуальному проекту, стены обновляют по технологии "мокрый фасад". Здание имеет простую форму в плане, но фасады – сложной пластики, без декоративных элементов.

Открытые плоскости расчистили и промыли, нанесли грунт и закрепили кронштейны для корзин под кондиционеры. Стены утеплили минеральной ватой, покрыли базовой штукатуркой и армировали стекловолоконной сеткой. Затем нанесли декоративный слой и покрасили фасад в цвета "серый мрамор" и "сигнальный белый". Корзины для кондиционеров установлены одновременно с покраской.

На балконах ставят экраны из металлических кассет. Также ремонтируют входные группы, меняют стеклопакеты в местах общего пользования, обновляют отмостку, цоколь, кровлю и подвалы. Дополнительно выполняется замена магистралей водоотведения и холодного водоснабжения.

В 22-этажном доме на бульваре Яна Райниса (дом 41, корпус 2), построенном в 1985 году, сложная форма в плане. Фасады восстанавливают по технологии с полимерцементными смесями на армирующих сетках. Сначала открытые поверхности промыли, простучали и очистили от отслоившейся плитки. Нанесен штукатурно-клеевой состав, который одновременно армирует основание.

Затем специалисты нанесли декоративную штукатурку, паропроницаемое окрасочное покрытие и загерметизировали межпанельные швы. Фасад окрасили в оттенки "красный шпон макоре" и "сигнальный белый". После основных работ ремонтируют входные группы, балконы и цоколь. На крыше меняют старый слой кровельного настила.

Завершается капитальный ремонт дома переменной этажности от 10 до 23 этажей на Нагатинской набережной (дом 48/2). Здание построили в 1982 году по проекту типовой серии. У фасадов простая пластика и нет декоративных элементов.

План застройки участка набережной разработала архитектор Римма Алдонина. Чтобы реализовать проект, в типовые дома внесли конструктивные изменения. Ступенчатый силуэт зданий переменной этажности задумывался как повтор очертаний египетских пирамид: такая форма помогала вписать высокие дома в низкий берег Нагатинской поймы и не давила на окружающие пятиэтажки.

Фасад начали восстанавливать с промывки открытых плоскостей и очистки межпанельных швов от старого наполнения. Места повышенной влажности обработаны антисептиками, в швах появился утеплитель. Затем стены покрасили и заполнили стыки двухкомпонентным герметиком. Выбраны цвета "отдаленно-синий" и "сигнальный белый".

Цоколь здания также заново оштукатурят. Сейчас на балконах меняют экраны и напольное покрытие, ремонтируют входные группы. На крыше идет замена устаревшего кровельного полотна.

Ранее сообщалось, что в Москве уже капитально отремонтировали 1 476 многоквартирных жилых домов с начала года. Перечень работ устанавливают в зависимости от срока службы инженерных систем и их состояния. Также каждые 25 лет замене подлежит лифтовое оборудование.

