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Если между Россией и НАТО возникнет прямой вооруженный конфликт, экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона следует повесить в центре Лондона как главного провокатора. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Джонсона он охарактеризовал как "патлатого дегенерата" и "редкого провокатора". По словам Медведева, в начале конфликта на Украине именно бывший британский премьер отговорил Киев от подписания мирного договора, а сейчас он же призывает к немедленному вводу сил НАТО на украинскую территорию.

"На резонный вопрос о том, что это приведет к войне России с Альянсом, лохматая свинья упрямо визжит, что такого не случится, ибо НАТО гораздо сильнее России и русские просто испугаются мощи Альянса", – отметил Медведев.

Он подчеркнул, что, если это случится, Джонсона "надо всенепременно повесить прямо на Трафальгарской площади". Зампред Совбеза РФ также назвал бывшего британского премьера "волосатой сарделькой" и выразил мнение, что тот должен "неделями висеть и вонять", как в Средние века.

При этом Медведев допустил, что повесить Джонсона можно и в другом месте, если тот уцелеет, поскольку Лондона к моменту окончания войны может уже не быть.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва предупреждала Киев о неизбежном и более жестком ответе на атаки по гражданским объектам, в том числе нефтеперерабатывающим заводам. По словам главы МИД, страны Запада неоднократно мешали мирному урегулированию конфликта.

Он напомнил, что в апреле 2022 года на переговорах в Стамбуле Украина представила свой план урегулирования, однако занимавший тогда пост премьер-министра Джонсон запретил Киеву его подписывать.

