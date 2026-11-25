Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детскую поликлинику, рассчитанную на 320 посещений в день, планируют построить в Метрогородке к 2029 году, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

На пересечении улиц Николая Химушина и Тагильской появится новое медицинское учреждение. Его возведут в рамках проекта строительства жилого квартала, который реализует инвестор. Новостройки расположатся рядом с природной зоной "Лосиный остров", МСД, станциями метро и МЦК Бульвар Рокоссовского.

Поликлиника будет четырехэтажной. Ее построят в классическом стиле по монолитной технологии – она обеспечивает конструкциям высокую прочность и долговечность.

Внутри разместят детское амбулаторно-поликлиническое отделение для пациентов младше 18 лет. В здании также будут предусмотрены врачебные кабинеты, помещение для диагностических манипуляций и забора анализов, игровые зоны, места для отдыха и буфет.

В 2026 году в Метрогородке возвели два детских сада на 150 и 250 воспитанников. Сейчас строят школу на 550 мест и детский сад на 175 мест.

"Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни", – заключил Собянин.

Ранее градоначальник посетил открытие нового корпуса школы № 2025 на западе Москвы, на Большой Очаковской улице в районе Очаково-Матвеевское. Учреждение сможет принять тысячу учеников.

Мэр поздравил школьников и педагогов, а также рассказал, что прежде большинство школ представляли собой однотипные серые панельные здания. По его словам, город поставил перед собой задачу строить образовательные учреждения с разным обликом, в которых будет уютно, как дома.

