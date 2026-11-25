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Сотрудники ФСБ в Запорожской области задержали россиянина, подозреваемого в подготовке террористической атаки на автомобиль регионального чиновника. Тот не пострадал, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии ведомства, задержанный 1962 года рождения связался с представителем украинских спецслужб через WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и согласился выполнить его задание. Для этого ему передали два FPV-дрона с компонентами самодельных взрывных устройств, оснащенных поражающими элементами.

Мужчина самостоятельно собрал беспилотники по инструкциям куратора, привел их в боевое состояние и разместил возле места работы чиновника. После этого он атаковал служебный автомобиль.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывных устройств (часть 3 статьи 222.1 УК РФ). Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Он арестован и дает признательные показания, добавили в ЦОС.

Ранее в Крыму задержали россиянина, передававшего украинской разведке данные о бывшем сотруднике МГБ ДНР. По версии ФСБ, мужчина самостоятельно вышел на контакт с куратором из ГУР и сообщил адрес проживания цели для организации убийства.

Действия фигуранта квалифицировали как государственную измену в форме шпионажа. Суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, возбуждено уголовное дело.