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В Турции задержали актрису Дениз Чакыр, сыгравшую Шах-султан в сериале "Великолепный век". Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на газету Yeni Şafak.

Актриса оказалась среди нескольких представителей шоу-бизнеса, попавших под стражу в рамках расследования дел о наркотиках и проституции.

После задержания знаменитости обычно сдают анализы, которые должны выявить наличие наркотических веществ в организме. Если результаты оказываются положительными, суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения.

Отмечается, что стамбульская прокуратура выдала ордера на задержание 35 человек. Помимо Чакыр, полиция задержала режиссера Джема Карджы, промоутера Эрдаля Бозкуша и певца Озджана Дениза.

Ранее тегеранский революционный суд приговорил режиссера Джафара Панахи к пяти годам и одному месяцу лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, ему запретили пользоваться социальными сетями и выезжать за границу в течение двух лет. Решение вынесли без его присутствия в суде.

