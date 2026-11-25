Фото: MAX/"РЖД – Российские железные дороги"

Между Пекином и Иркутском возобновили пассажирское железнодорожное сообщение после шестилетней паузы, следует из данных Китайских железных дорог.

Первый состав отправился из китайской столицы в среду, 25 ноября, в 07:27 по местному времени – 02:27 по московскому времени. Маршрут проходит через Монголию с остановкой в Улан-Баторе.

Обратный рейс из Иркутска запланирован на 28 ноября. В дальнейшем поезда будут отправляться раз в неделю в каждом направлении.

Из Пекина составы будут выезжать по средам, на следующий день останавливаться в Улан-Баторе, а по пятницам прибывать в Иркутск. Обратный маршрут начнется по субботам – в воскресенье поезд сделает остановку в столице Монголии, а в понедельник вернется в Пекин.

Билеты на поезд можно приобрести только в железнодорожных кассах. В России они доступны на рейсы с российских станций и из Монголии, в Китае – на отправления со станций КНР. Продажа открывается за 60 суток до поездки.

На пути следования предусмотрены остановки на станциях Цзининань, Эрлянь, Дзамын-Удэ, Саншанд, Чойр, Дзун-Хара, Дархан, Сухэ-Батор, Наушки, Улан-Удэ и Слюдянка. Помимо купейных вагонов, СВ и вагона-ресторана, в состав включили вагоны-электростанции.

Ранее в РЖД сообщили, что первый рейс нового туристского поезда между Россией и Китаем может состояться в 2027 году. К весне того же года компания рассчитывает достичь более конкретных договоренностей с китайскими партнерами по организации перевозок. Предполагается, что маршрут под рабочим названием "Великий чайный путь" может включить Москву и Санкт-Петербург.

