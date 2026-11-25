Фото: MAX/"МЧС Алтайского края"

Поиски хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв бытового газа в Кулунде Алтайского края, пока не дали результата. Об этом сообщили в центре управления регионом.

Спасатели продолжают разбирать завалы, а территорию обследуют кинологи.

Взрыв газа с последующим пожаром произошел 24 ноября в пятиэтажном жилом доме на Промышленной улице. В результате обрушились верхние этажи здания.

По данным регионального управления Следственного комитета России, один человек погиб. Пожар после взрыва локализовали на площади около 60 квадратных метров.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.