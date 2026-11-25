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Президент США Дональд Трамп рассмеялся, когда журналисты спросили его о заявлении президента Украины Владимира Зеленского относительно сроков завершения конфликта. Об этом сообщила газета New York Post.

Украинский лидер утверждал, что американские переговорщики рассчитывают добиться мирного соглашения к декабрю или январю. Услышав вопрос об этих сроках, Трамп рассмеялся и переглянулся со старшим помощником, который находился в комнате. После этого американский президент переспросил, кто именно озвучил такую информацию.

"Кто это сказал? Он (Зеленский – Прим. ред.) хочет, чтобы я сделал что?" – приводит издание слова Трампа.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что не устанавливает конкретных сроков для достижения мирного соглашения. По его словам, для него важно, чтобы конфликт завершился.

Ранее Трамп призвал европейских лидеров договориться с Москвой. Он обратил внимание на значительные расходы государств Европы на поддержку Киева и заявил, что миллиарды долларов, выделяемые Украине, европейские страны могли бы направить на развитие собственной экономики.