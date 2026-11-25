Фото: depositphotos/imagepointfr

В России планируют упростить контроль за состоянием здоровья людей с сахарным диабетом с помощью единого цифрового сервиса. Создать специализированное федеральное приложение для таких пациентов предложил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Владимир Сысоев, ТАСС.

По словам депутата, официально в стране зарегистрировано более 6,1 миллиона человек с сахарным диабетом. Однако, по оценкам врачей, фактическое число пациентов может достигать 10–12 миллионов. Сейчас многие из них используют сторонние приложения и самостоятельно ведут записи о состоянии здоровья, но такие сервисы не всегда обеспечивают необходимый уровень защиты персональных данных.

Предполагается, что новая платформа будет интегрирована с Единой государственной информационной системой здравоохранения. В ней объединят электронный дневник самоконтроля, отслеживание уровня глюкозы и возможность дистанционно связываться с лечащим врачом.

Сысоев считает, что такой сервис поможет снизить нагрузку на медицинских работников первичного звена. В частности, плановые обращения, необходимые исключительно для получения рецептов, можно будет перевести в онлайн-формат.

Ранее в России предложили сделать бесплатным обследование детей на сахарный диабет первого типа еще до появления первых симптомов. Своевременное выявление заболевания позволит организовать медицинское наблюдение и снизить вероятность развития опасных осложнений.