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В России появилась новая схема обмана автомобилистов, которые ищут выгодные предложения перед наступлением холодов. Злоумышленники размещают объявления о продаже зимних шин по сниженным ценам, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.

В объявлениях мошенники обещают скидку в размере 40%. Однако воспользоваться выгодным предложением покупатели могут только при условии полной предоплаты.

Получив деньги, злоумышленники перестают отвечать на сообщения и звонки. Кроме того, они блокируют контакты покупателей, лишая их возможности вернуть средства или выяснить судьбу заказа.

В "Мошеловке" рекомендуют приобретать автомобильные товары только в проверенных торговых точках. Специалисты также призывают не переводить полную предоплату продавцам на частных площадках объявлений.

Кроме того, автомобилистам советуют не вводить полные данные банковских карт в сомнительных чат-ботах и на неизвестных страницах бронирования.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с доставкой цветов. Потенциальной жертве предлагают получить в подарок букет от неизвестного отправителя. Якобы для оформления отчетности аферисты выманивают СМС-код, который на самом деле применяется для подтверждения операций в мобильном банке.