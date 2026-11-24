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Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским прилететь в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью французскому журналу Le Point.

"Я как гарант его безопасности мог бы с ним сесть и прилететь в Москву", – сказал Лукашенко.

По его мнению, Россия, Украина и Белоруссия договорились бы об окончании конфликта и будущем обустройстве быстрее, чем с европейцами. Он также напомнил, что эти три государства – три славянских народа, и заявил, что именно они будут определять будущее своих стран.

На замечание журналиста о том, что Зеленский не пойдет на такой формат, Лукашенко ответил: "Не согласится – пусть воюет". Он добавил, что в этом случае Зеленскому стоит самому отправиться на фронт с автоматом.

"Путин, он все-таки побеждает на фронте. Как бы там ни было – он", – сказал Лукашенко.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что предложение Путина о том, что украинский лидер может приехать в Москву, остается в силе. Так он прокомментировал слова Зеленского о желании встретиться с главой РФ на полях саммита G20 в американском Майами.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявлял, что лидер Украины может приехать в Москву. В этом случае Россия гарантирует Зеленскому безопасность и необходимые условия для работы.