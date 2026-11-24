24 ноября, 18:43Политика
ВС РФ поразили беспилотниками три электроподстанции и сухогруз на Украине
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики Украины и по морским судам, которые задействованы в интересах украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, поражены три электроподстанции напряжением 110 киловольтов. Они расположены в Виннице, а также в населенных пунктах Оболонье Черниговской области и Ракитное Ровенской области. От этих объектов зависит работа предприятий военной промышленности противника, уточнили в МО.
Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражен сухогруз. Судно доставляло грузы двойного назначения для обеспечения Вооруженных сил Украины.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал болезненными для Киева российские удары по военно-промышленному комплексу Украины. По его словам, армия РФ ежедневно комплексно атакует вражескую военную инфраструктуру.