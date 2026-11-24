Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики Украины и по морским судам, которые задействованы в интересах украинской армии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, поражены три электроподстанции напряжением 110 киловольтов. Они расположены в Виннице, а также в населенных пунктах Оболонье Черниговской области и Ракитное Ровенской области. От этих объектов зависит работа предприятий военной промышленности противника, уточнили в МО.

Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Одессы поражен сухогруз. Судно доставляло грузы двойного назначения для обеспечения Вооруженных сил Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал болезненными для Киева российские удары по военно-промышленному комплексу Украины. По его словам, армия РФ ежедневно комплексно атакует вражескую военную инфраструктуру.