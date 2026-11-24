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Социальный комитет Псковского областного собрания депутатов одобрил законопроект о полном запрете розничной продажи вейпов и жидкостей к ним на территории региона с 1 марта 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента в своем канале в мессенджере MAX.

Ограничение планируют ввести на пять лет – до 1 марта 2032 года. Под запрет подпадут электронные системы доставки никотина и жидкости для них. По замыслу авторов инициативы, она нужна для защиты здоровья жителей, продвижения здорового образа жизни и сокращения числа тех, кто пользуется вейпами. За нарушение запрета предусмотрены аннулирование лицензии и административная ответственность.

Право вводить такие ограничения регионы получили благодаря подписанию Владимиром Путиным соответствующего федерального закона. Установившие запрет субъекты обязаны будут проинформировать о нем Росалкогольтабакконтроль, а ведомство, в свою очередь, – разместить список таких регионов на своем сайте.

Аналогичные решения уже были приняты в Кабардино-Балкарии, Карелии, Амурской, Калининградской, Ростовской, Новгородской и Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге и других российских субъектах.