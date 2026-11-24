Фото: пресс-служба АНО "Ленинка Арт"

Директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Ленинка Арт" Анна Серебровская предложила открыть площадку, на которой учреждения культуры и технологические компании вместе тестировали бы продукты на основе искусственного интеллекта. С этой инициативой она выступила на метапанели "Человек и ИИ о будущем культуры" фестиваля "Нейрофест-2026" в Сколкове.

По ее словам, подобная совместная работа уже идет в акселераторе фестиваля, где разработчики дорабатывали проекты под запросы культурных учреждений. На конкурс прислали 1 048 заявок из 75 регионов, в акселератор отобрали 10 команд, свои решения они представили на "Нейрофесте".

Среди этих проектов – ИИ-ассистент для руководителей учреждений культуры, цифровая среда, которая помогает театрам разбирать пьесы и подбирать актеров, а также спектральный ИИ-сканер для артефактов.

Проверять такие разработки Серебровская предложила в формате технологической "песочницы". С вопросом об этом она обратилась к главному управляющему партнеру по развитию искусственного интеллекта ВЭБ.РФ Александру Павлову.

Павлов в ответ рассказал, как группа ВЭБ.РФ помогает разработчикам выводить проекты на рынок. По его словам, ИИ снижает порог входа для команд, которые создают продукты для культуры и медиа.

"Группа ВЭБ.РФ может давать разные инструменты развития для того, чтобы эти проекты выходили в рынок, масштабировались", – отметил он.

Павлов добавил, что при разработке и тестировании ИИ-решений важно учитывать, какую пользу они принесут людям: технологии ускоряют работу, но ответственность за последствия принятых решений по-прежнему лежит на человеке.

Фестиваль "Нейрофест-2026" прошел с 20 по 21 ноября. За два дня его посетили более 3 000 человек, в проведении участвовали не менее 40 партнеров, а в программе состоялись премьеры работ, созданных с помощью ИИ.

Тем временем российское правительство по поручению Владимира Путина подготовило проект национального плана внедрения ИИ. Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что предусмотренные мероприятия нацелены на решение конкретных вопросов и должны принести ощутимые результаты.