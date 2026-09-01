В Москве запустили серийный выпуск ультразвуковых сканеров со встроенным ИИ

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва" стартовало серийное производство ультразвуковых сканеров со встроенным искусственным интеллектом. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По словам вице-мэра, в настоящее время 11 таких аппаратов уже работают в медучреждениях Санкт-Петербурга, Московской, Курской, Рязанской, Свердловской и Ростовской областей, а также в Алтайском и Ставропольском крае.

Сканер "РуСкан 80" оснащен широкоформатным монитором диагональю 23,8 дюйма и сенсорной панелью управления размером 14 дюймов. Устройство применяется в разных областях медицины.

В частности, акушерам-гинекологам доступны высокоплотные монокристальные датчики и объемная визуализация, позволяющая видеть все этапы развития ребенка. Кардиологи могут оценивать сократимость миокарда и проводить нагрузочные пробы для раннего выявления патологий сердца. Для онкологов предусмотрен режим эластографии, который помогает выявлять новообразования.

Разработчиком и производителем устройства выступает научно-производственное объединение "Сканер", резидент ОЭЗ с 2022 года. Компания специализируется на ультразвуковых диагностических системах под брендом "РуСкан" с 2006-го. В линейке 8 моделей: от портативного аппарата для скорой помощи до флагманского сканера для перинатальных и онкологических центров.

Все модели зарегистрированы Росздравнадзором и включены в реестр российской промышленной продукции. Медицинские изделия поставляются во все регионы России, общее количество установленных аппаратов превышает 4 тысячи единиц.

Для повышения эффективности НПО "Сканер" совершенствует процессы. В рамках федпроекта "Производительность труда" предприятие оптимизировало выпуск ультразвуковых систем, выбрав пилотным потоком модель "РуСкан 65".

За полгода при поддержке экспертов АНО "Мосстратегия" время изготовления одного аппарата сократилось с 18,4 до 12,5 часа, а выработка одного сотрудника выросла на 27%. Экономический эффект превысил 22,5 миллиона рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил завершить работы по созданию отечественного препарата МРТ в 2027 году. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, разработкой уже занимается госкорпорация "Росатом". Министр пообещал выполнить поручение главы правительства в следующем году.