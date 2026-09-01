Лидеры стран ШОС подписали Бишкекскую декларацию

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

По итогам саммита ШОС в Киргизии лидеры стран – участниц организации подписали Бишкекскую декларацию, составленную к ее 25-летию, передает РИА Новости.

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, ШОС не является военно-политическим блоком и не действует против других стран и международных организаций. Члены организации, в свою очередь, считают недопустимым обеспечение собственной безопасности за счет безопасности других стран.

"Государства-члены подчеркивают неделимость, взаимозависимость и взаимосвязанность всех прав человека и напоминают об универсальном характере обязательств по соблюдению прав и основных свобод, выступают против применения "двойных стандартов", особенно в вопросах прав человека, а также против вмешательства во внутренние дела суверенных государств", – говорится в декларации.

Кроме того, в тексте декларации уточняется, что государства – члены ШОС выступают против односторонних принудительных мер, противоречащих Уставу ООН и другим нормам международного права, а также правилам и принципам Всемирной торговой организации. Они особо отмечают важность дальнейшего наращивания диалога с ООН, ее структурами в интересах мира, устойчивого развития и гуманитарного сотрудничества.

Вместе с тем страны ШОС выражают готовность развивать взаимовыгодные партнерские отношения в сфере промышленности и в области энергетики. Также государства выступили за дальнейшее совершенствование и реформирование системы глобального экономического управления. Они поддерживают реформу международной финансовой архитектуры, в том числе усиление роли развивающихся стран в международных финансовых институтах, включая Международный банк реконструкции и развития и Международный валютный фонд.

Также страны намерены содействовать совершенствованию трансграничной инфраструктуры электронной торговли, снижению издержек и повышению доверия между субъектами предпринимательства на пространстве ШОС в том числе за счет наращивания сотрудничества в сфере цифровых технологий.

Страны организации также отреагировали на предоставление несанкционированных услуг спутникового интернета на территории государств-членов без лицензии или разрешения. Они назвали это нарушением международного права в области электросвязи. Одновременно с этим государства выступили за сохранение памяти об итогах Второй мировой войны. Члены ШОС намерены противодействовать фальсификации истории.

Помимо этого, члены ШОС обратили внимание на сложную международную обстановку, вызванную конфликтами, энергетическими и продовольственными вызовами, нестабильностью глобальных рынков и изменением климата. Они указали на обеспокоенность событиями на Ближнем Востоке и вокруг Ирана и подтвердили позицию, осуждающую удары по Исламской Республике. Также они выразили искренние соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера Ирана Сейеда Али Хаменеи и выступили за дипломатическое урегулирование конфликта.

"Государства-члены отмечают, что единственным возможным путем обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке является всеобъемлющее и справедливое урегулирование палестинского вопроса", – говорится в документе.

Также члены ШОС призывают к соблюдению Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия, а также указывают на необходимость заключения международного документа о гарантиях предотвращения гонки вооружений в космосе. По их мнению, легализация немедицинского применения любых наркотиков недопустима, а "двойные стандарты" в борьбе с терроризмом – неприемлемы.

Помимо декларации были подписаны еще 27 документов. Среди них – "Положение об Исполнительном комитете Антинаркотического центра ШОС", "Об объявлении города Лахор (Пакистан) туристической и культурной столицей ШОС в 2026-2027 годах", а также "Декларация Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества по укреплению многостороннего партнерства во имя ядерной и физической ядерной безопасности".

Согласно декларации, заседание глав государств – членов ШОС в следующем году пройдет в Пакистане. Организация продолжит преумножать результаты сотрудничества в соответствии со Стратегией развития ШОС до 2035 года и укреплять свою роль в международных делах.

Киргизия принимает саммит в качестве председателя организации в 2026 году. Мероприятия посещают представители 17 стран и шести международных организаций, включая Владимира Путина. Российский президент прибыл в Бишкек 31 августа.

На полях саммита он встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Глава государства отметил, что российско-казахстанские отношения являются дорогой с двусторонним движением. По его словам, особенно радует развитие гуманитарных контактов между странами.

Перед началом заседания Путин также пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендра Моди. Стороны встретились в конгресс-центре "Ырыс Ордо".