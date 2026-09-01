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01 сентября, 11:38

Шоу-бизнес

Сын Паши Техника пошел в первый класс

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/evaevakaritskayaa

Семилетний сын покойного рэпера Паши Техника (настоящее имя – Павел Ивлев. – Прим. ред.) и блогера Евы Карицкой Иван пошел в первый класс. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пост мамы мальчика в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Иван родился 10 июля 2019 года. После развода родителей в ноябре 2021 года он остался жить с матерью, однако отец продолжал участвовать в его воспитании.

У мальчика уже есть серьезные увлечения. Он занимается шахматами и недавно выиграл мини-турнир, получив золотую медаль. Кроме того, Иван интересуется компьютерными играми и даже ведет прямые эфиры, транслируя их прохождение.

Недавно ребенок попросил мать создать его собственный канал на YouTube или RuTube, так как мечтает стать стримером.

Ранее Владимир Путин поздравил школьников, студентов и педагогов с Днем знаний. По его словам, начало учебного года – это праздник, объединяющий все поколения. При этом у первоклассников, как отметил президент, начинается новый этап жизни.

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