Си Цзиньпин заявил о нависающем над миром "туманом войны"

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Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил, что над миром по-прежнему нависает "туман войны", и призвал страны организации сообща противостоять внешнему вмешательству. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на CCTV.

По словам китайского лидера, спустя 25 лет глобальные перемены, которые происходят раз в 100 лет, ускоряются: идет борьба между диалогом и противостоянием, взаимовыгодным сотрудничеством и играми с нулевой суммой, многосторонним и односторонним подходами, а "туман войны по-прежнему не рассеялся".

Си отметил, что государства – члены ШОС выступают против двойных стандартов в вопросах вмешательства во внутренние дела стран и прав человека. В организации напоминают об универсальном характере обязательств по соблюдению основных свобод и прав человека, добавил председатель Китая.

Ранее с похожим заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он рассказал, что в мир вернулась прямая массированная агрессия, что требует изменения похода к обеспечению глобальной безопасности. Более того, сохраняется мощное информационное, дипломатическое и санкционное давление на некоторые страны, подчеркнул он.