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01 сентября, 11:55

Спорт

Ламин Ямаль побил державшийся 91 год рекорд "Барселоны"

Фото: ТАСС/AP/Joan Monfort

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль оформил дубль в матче третьего тура чемпионата Испании против "Райо Вальекано" и стал самым молодым игроком в истории клуба, забившим 50 голов. Об этом сообщает "Газета.ру".

На момент рекорда ему было 19 лет и 49 дней. Прежнее достижение продержалось 91 год. Оно принадлежало Хосепу Эсколе, который в 1935 году добрался до отметки в 50 голов в возрасте 20 лет и 356 дней. Лионель Месси сделал это только в 21 год и 120 дней.

В матче с "Райо Вальекано" счет на 12-й минуте открыл Серхио Камельо. Рафинья восстановил равенство, а затем Ямаль вывел каталонцев вперед. Во втором тайме забивали Флориан Лежен, снова Камельо и Рафинья. Итог – 5:2 в пользу "Барселоны". После трех туров команда набрала девять очков и лидирует в Ла Лиге.

Ранее стало известно, что восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси объявил о завершении выступлений за сборную Аргентины. Он назвал это решение болезненным, но своевременным.

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