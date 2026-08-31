Климатолог Карнаухов спрогнозировал бесснежную зиму в грядущем сезоне 2026–2027

Первая осенняя неделя порадует москвичей теплом до плюс 25 градусов и отсутствием обильных осадков, в частности и 1 сентября, сообщили синоптики. Какие еще сюрпризы приготовила осень для жителей столицы в этом году и что можно сказать о предстоящей зиме, разбиралась Москва 24.

Теплый старт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Первая рабочая недели осени пройдет в 2026 году с практически летней погодой, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"В понедельник местами возможны отдельные кратковременные осадки из-за редких очагов кучево-дождевых облаков, но где-то о них даже не узнают. Температура воздуха в Москве поднимется до 22 градусов, по области – 17–22", – отметил он.

Причем одним из самых теплых дней окажется вторник, 1 сентября, когда традиционно пройдут школьные линейки.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" В столице ожидается около 23,5 градуса, по области – от 20 до 25. Утром будет без дождей, солнечно, но затем небо постепенно затянется облаками, и во второй половине дня, начиная с западных районов Московской области, стоит ждать кратковременных дождей, ближе к вечеру – и в Москве.

Со среды по пятницу, 2–4 сентября, также будет тепло: плюс 17–22 градуса по области, в столице – около 20, отметил эксперт.

"Без кратковременных дождей практически не обойдется, но они пройдут местами. Ночные температуры на протяжении всей рабочей недели – преимущественно от 9 до 14 градусов, в отдельных районах Московской области – до 7–12", – добавил Ильин.

При этом в целом грядущей осенью в России возможны аномальные дожди, которые могут привести к наводнениям, сообщил ТАСС со ссылкой на директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимира Семенова.

По словам ученого, особой активностью отметятся западная и восточная части страны, куда заходят атлантические и тихоокеанские циклоны. Чтобы было понятно, к чему можно готовиться, эксперт напомнил про паводки на Амуре в 2013 году.

При этом возможны и другие аномалии: например, раннее или позднее начало морозов, а также установление снежного покрова.

"Такие отклонения от привычного сезона часто оказывают негативное воздействие на экосистемы и сельское хозяйство", – предупредил эксперт.

"Осень – понятие субъективное"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В свою очередь, бабье лето начнется в Москве примерно в середине сентября и продлится не более пяти дней. Теплая погода будет связана с выходом скандинавского антициклона, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Однако сразу после этого в столичный регион придет настоящая осень: переход климатической системы с летнего режима начнется в средней полосе России уже в сентябре. Причина – в разнице температур между быстро остывающей Восточно‑Европейской равниной и сохраняющим летнее тепло Атлантическим океаном. Это усилит западный перенос воздушных масс и активизирует циклоны, добавил синоптик.

Как следствие, сентябрь в центральной части страны может быть "парниковым" – с повышенной влажностью. Температура будет превышать норму на 1–2 градуса (ночью – плюс 7,1 градуса, днем – плюс 15,4), а объем осадков окажется на 30–40% больше обычного (норма для Москвы – 66 миллиметров), отметил синоптик.

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов добавил, что погодные ожидания от этого осеннего сезона также связаны с Эль-Ниньо в Тихом океане, которое обещает быть аномально теплым и жарким.

"С учетом глобального потепления и наступающего явления все говорит о том, что осень должна быть теплой и зима тоже может быть аномально теплой. Уже фиксировались два сезона, когда в Центральной России не было снега. При этом прошлая зима оказалась аномально снежной, но как раз в этом году сезон может быть либо бесснежный, либо с малым количеством осадков", – пояснил эксперт в разговоре с Москвой 24.

В целом, по словам специалиста, осенние температуры ожидаются выше средних значений. В сентябре вероятен диапазон до плюс 20 градусов, возможно превышение этого показателя, но достижение плюс 30 градусов маловероятно. В октябре средняя температура составит около плюс 15, а ранний снег в текущем году маловероятен: в ноябре, а возможно, и в декабре прогнозируются плюсовые температуры.





Алексей Карнаухов ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Осень – понятие субъективное. Если понимать под этим сезоном желтые листья и увядание по Пушкину, то это произойдет ближе к октябрю, потому что последнее время сентябрь стал продолжением лета.

Эксперт также подчеркнул, что жесткие температурные качели зимой объясняются тем, что из-за глобального потепления интенсивность атмосферных процессов увеличивается, воздушные массы переносятся на большее расстояние с высокой скоростью.

"В зависимости от того, какая воздушная масса посетила регион, бывают либо аномально теплые, либо аномально холодные дни", – добавил климатолог.

В связи с этим с большой долей вероятности следует ожидать значительных колебаний температуры воздуха. Подобные качели возможны даже на фоне теплой осени и зимы – отдельные периоды похолодания не исключены, заключил Карнаухов.