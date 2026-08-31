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Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал продажи обновленной Lada Niva Legend в четырех комплектациях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Базовая версия "Классик" стоит от 1,2 миллиона рублей. Комплектация "Драйв" предлагается от 1,3 миллиона, "Урбан" – от 1,35 миллиона, "Черная серия" – от 1,37 миллиона.

В компании указали, что классический внедорожник получил несколько важных изменений – от нового мотора до оцинкованных элементов кузова и подушки безопасности водителя.

Между тем компания Tenet объявила о старте продаж нового флагманского кроссовера T9. Автомобиль поступит дилерам этой осенью. Модель будет доступна к трех комплектациях. Под капотом установлен 2-литровый турбированный двигатель мощностью 245 лошадиных сил, который будет работать в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.