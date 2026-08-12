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12 августа, 12:00

Транспорт

Tenet осенью начнет продавать флагманский кроссовер T9

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Российский автопроизводитель Tenet объявил о старте продаж нового флагманского кроссовера T9. Модель поступит дилерам осенью 2026 года, сообщили в пресс-службе марки.

В компании отметили, что T9 расширяет линейку семейных кроссоверов бренда. Автомобиль будет доступен в трех комплектациях.

Под капотом установлен двухлитровый турбированный двигатель мощностью 245 лошадиных сил, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный.

Ранее стало известно, что полноприводный российский кроссовер Jeland J6 будет продаваться за 2,9 миллиона рублей. На первом этапе клиенты смогут приобрести его в топовой модификации "Престиж" с расширенным оснащением.

Продажи гибридных автомобилей увеличились в России на треть


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