12 августа, 12:00Транспорт
Tenet осенью начнет продавать флагманский кроссовер T9
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
Российский автопроизводитель Tenet объявил о старте продаж нового флагманского кроссовера T9. Модель поступит дилерам осенью 2026 года, сообщили в пресс-службе марки.
В компании отметили, что T9 расширяет линейку семейных кроссоверов бренда. Автомобиль будет доступен в трех комплектациях.
Под капотом установлен двухлитровый турбированный двигатель мощностью 245 лошадиных сил, работающий в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный.
Ранее стало известно, что полноприводный российский кроссовер Jeland J6 будет продаваться за 2,9 миллиона рублей. На первом этапе клиенты смогут приобрести его в топовой модификации "Престиж" с расширенным оснащением.
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