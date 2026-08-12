Euractiv: Еврокомиссия поддержала запрет в Латвии кондитерских изделий и игрушек из России

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Еврокомиссия поддержала запрет в Латвии кондитерских изделий и игрушек из России и Белоруссии. В организации решение республики связали с вопросами безопасности и моральными основаниями, сообщил портал Euractiv.

В ЕК отметили, что уведомлены о мерах, принятых правительством Латвии, и не выступают против них, хотя они идут дальше введенных против РФ санкций.

Несмотря на определение торговой политики руководством ЕС, в этом плане возможны исключения. В частности, страны – члены Евросоюза могут самостоятельно принимать некоторые решения, исходя из государственных потребностей или общественной морали.

23 июля сейм Латвии в срочном порядке одобрил запрет на импорт ряда товаров из России и Белоруссии. Мера, в частности, касается книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви. Под ограничения также подпали российские и белорусские товары, которые ввозятся в Латвию через третьи страны. Решение будет действовать до 1 июля 2027 года.