Месси опубликовал в соцсетях прощальное письмо своему отцу

Фото: ТАСС/AP/Charlie Riedel

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал в соцсетях письмо, посвященное своему отцу Хорхе Месси.

В письме футболист простился с отцом и заявил, что не уверен, что сможет еще долго играть в футбол.

Также Месси рассказал, что его отец не смог присутствовать на последнем чемпионате мира из-за ухудшения здоровья. По словам игрока, это был первый раз, когда отец отсутствовал на ЧМ. Изначально мать спортсмена обещала сыну, что его отцу станет лучше и он приедет на турнир. Месси надеялся, что команда дойдет до финала, чтобы отец успел приехать на матч.

"Каждый раз после матча я ждал твоего сообщения, скучал по нему. Тогда я понял, что ситуация действительно плоха. Несмотря ни на что, я продолжал думать о том, чтобы пройти как можно дальше, чтобы дать тебе время, чтобы ты увидел хоть один матч", – написал аргентинец.

Сборная Аргентины смогла дойти до финала, но победить им не удалось. Он также отметил, что отца не было на финальном матче ЧМ.

"Я хотел выиграть его, чтобы привезти тебе кубок. Я не смог, ноги меня больше не слушались. В этот раз я попытался бороться со своим телом, но не смог", – добавил он.

Месси также рассказал, что, когда он вернулся домой, отец думал, что команда проиграла финал по пенальти. Однако, по словам игрока, они так и не поговорили о самом матче.

"Мы не стали чемпионами, но ты не представляешь, как мы наслаждались каждым матчем. Как всегда, ты был прав – я должен был быть там и играть. Я рассказываю тебе это, потому что это единственное, о чем мы не смогли поговорить, потому что все остальное ты уже знаешь", – добавил футболист.

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" признался, что теперь сомневается, что сможет продолжить карьеру в футболе.

"Я не знаю, что я буду делать без тебя, не знаю, как мне жить дальше. Я просто играл в футбол, а теперь я сильно сомневаюсь, что буду заниматься этим еще долго", – написал Месси.

Он добавил, что отец был рядом с самого начала его карьеры. Аргентинец выразил сожаление, что они не смогли завершить этот путь вместе.

Отец Месси скончался 8 августа. Как сообщали СМИ, 68-летний мужчина умер в санатории в Росарио, где лечился из-за тяжелого заболевания.

Отец спортсмена был бизнесменом и представителем сына. Он сыграл важную роль в футбольной карьере Месси, занимаясь в том числе вопросами лечения игрока. Позже отец переехал вместе с сыном в Испанию, когда последний начал выступать за "Барселону".

После смерти отца аргентинец приостановил выступление за "Интер Майами". СМИ заявляли, что футболист был глубоко потрясен произошедшим и решил остаться с семьей. Однако спустя время стало известно, что Месси планирует прилететь в США в среду, 12 августа, чтобы приступить к тренировкам с командой.

