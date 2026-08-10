Лионель Месси подаст в суд на СМИ за нарушение частной жизни на похоронах отца

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Аргентинский нападающий Лионель Месси планирует обратиться в суд в связи с действиями местных СМИ, которые нарушили его право на частную жизнь. Об этом сообщил журналист Фран Касаретто на своей странице в соцсети X.

"Лионель Месси подтвердил, что примет юридические меры против аргентинских СМИ, которые нарушили приватность семьи во время прощания с (отцом футболиста. – Прим. ред.) Хорхе Месси", – написал Касаретто.

О смерти отца Месси стало известно 8 августа. Он скончался в возрасте 68 лет, причина смерти не уточнялась.

Месси-старший был бизнесменом и представителем сына, а также сыграл важную роль в его футбольной карьере. В юности Лионеля он занимался вопросами его лечения, а позже переехал с ним в Испанию.