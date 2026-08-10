Свыше 20 мертвых аистов найдены под электростолбом в Болгарии

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Более 20 мертвых аистов обнаружены под электрическим столбом недалеко от болгарского города Габрово. Об этом в беседе с радио БНР сообщил руководитель зоозащитной организации "Зеленые Балканы" Руско Петров.

Он рассказал, что туши нескольких птиц направят на ветеринарно-медицинскую экспертизу. Она должна установить причину гибели и подтвердить или опровергнуть версию о поражении электрическим током.

По словам зоозащитника, столбы служат перелетным аистам местом отдыха. Молодые птицы находятся в миграции и используют Болгарию как место для восстановления сил, чтобы продолжить путь на юг.

Ранее на Камчатке произошла массовая гибель морских птиц. Множество мертвых особей были обнаружены на Халактырском пляже. Предварительно установлено, что на различных участках побережья нашли не менее 14 птиц.

Для выяснения причин происшествия на место выезжали представители краевого министерства сельского хозяйства, Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

