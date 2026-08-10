Один человек погиб при атаке БПЛА на Белгородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Один человек погиб, еще двое получили ранения при атаках украинских БПЛА на Белгородскую область. Об этом сообщается на странице оперативного штаба региона в MAX.

Беспилотники атаковали сразу несколько муниципалитетов Белгородской области. В Шебекине скончался мужчина. Там дрон ударил по грузовому автомобилю на предприятии.

В поселке Октябрьском после удара БПЛА один мирный житель получил осколочное ранение плеча, а другой – голени. Их доставят в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, в Краснояружском округе повреждены остекление и заборы трех частных домов, а также автомобиль. В Грайворонском округе – крыши и фасады двух частных домов.

Ранее в результате массированной атаки вражеских беспилотников на Белгород пострадали 12 человек, включая двоих детей. Кроме того, из-за ударов произошли возгорания нескольких квартир в многоквартирном доме и более 15 припаркованных машин. Прибывшие пожарные оперативно потушили огонь.

