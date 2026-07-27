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Происшествия

В Белгороде ликвидировали возгорания в домах после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Белгороде ликвидировали пожары, вспыхнувшие в жилых домах после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов в мессенджере MAX.

Он отметил, что в двух многоэтажках пришлось временно отключить коммуникации, поэтому часть жильцов пока не может вернуться в свои квартиры.

Также территория вокруг домов оцеплена и находится под охраной. Для эвакуированных организованы пункты временного размещения, где им предоставят все необходимое.

Ранее оперативный штаб Белогородской области сообщил, что в результате массированной атаки украинских БПЛА на Белгород пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Кроме того, из-за ударов произошли возгорания нескольких квартир в многоквартирном доме и более 15 припаркованных автомобилей.

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