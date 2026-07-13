Жителей Омска привлекли к ответственности за публикацию атаки дронов на НПЗ

Фото: МАХ/"Омская область"

Жителей Омска привлекли к административной ответственности за съемку и публикацию в соцсетях кадров атаки украинских БПЛА на Омский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщает RT со ссылкой на канал регионального правительства в мессенджере MAX.

В областном управлении ФСБ России уточнили, что видеозаписи могли быть использованы Киевом для наведения и корректировки следующих ударов беспилотников.

6 июля несколько вражеских БПЛА были перехвачены системами ПВО над Омской областью. Это стало первым случаем, когда дроны уничтожили на территории региона.

Губернатор области Виталий Хоценко уточнял, что большую часть аппаратов удалось ликвидировать, однако некоторые из них достигли северного промышленного района города. В частности, удар пришелся по Омскому НПЗ.