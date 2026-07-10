В МЧС Москвы опровергли данные о ЧП на столичном НПЗ

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Появившаяся в интернете информация о ЧП на Московском НПЗ не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

Никаких происшествий на территории НПЗ не зафиксировано, подчеркнули в ведомстве.

Ранее возгорание произошло на территории Ильинского НПЗ в Северском районе Краснодарского края. В оперативном штабе региона сообщили, что ЧП случилось из-за падения обломков дрона.

Один фрагмент беспилотника оказался во дворе частного дома, другой – на территории предприятия. Сведений о пострадавших не поступало.