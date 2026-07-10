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10 июля, 13:37

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Депутат Буцкая: в РФ необходимо назначать единое пособие автоматически

В ГД предложили назначать единое пособие автоматически

Фото: ТАСС/Павел Селезнев

Единое пособие по рождению и воспитанию ребенка, положенное малообеспеченным семьям, нужно назначать автоматически, используя для этого данные о доходах, предложила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая. Письмо, направленное министру цифрового развития Максуту Шадаеву, есть в распоряжении ТАСС.

Автор инициативы объяснила, что текущий порядок предполагает, что граждане ежегодно подают новое заявление, даже если в материальном положении нет изменений.

Как отметила спикер, современные цифровые инструменты позволяют обеспечить функционирование беззаявительного и пролонгированного режимов. Одним из факторов, обеспечивающих такую возможность, является доступность информации о доходах по вкладам.

Помимо этого, нужно оценить, есть ли техническая возможность автоматически продлять выплаты, используя актуальные данные из налоговой и банков, а также проинформировать граждан о возможном прекращении права на пособие при изменении доходов.

Как отметила Буцкая, целесообразно создать на базе "Госуслуг" раздел "Госуслуги. Семьи": такая мера способна изменить принципы взаимодействия населения с государством, обеспечив переход к модели "открытого окна" с ориентацией на волеизъявление гражданина. Сейчас процедура получения поддержки требует от семьи самостоятельных действий – изучения условий, сбора документов и подачи индивидуальных заявлений на каждую меру помощи.

Согласно ранее опубликованным данным, с момента начала приема заявлений новую семейную выплату получили порядка миллиона работающих родителей в стране. Право на выплату имеют граждане РФ, постоянно проживающие в стране и воспитывающие двух или более детей, при этом они также должны иметь российское гражданство.

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