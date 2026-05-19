19 мая, 11:16

Эксперт Балынин: ежегодную выплату смогут получить работающие родители с двумя детьми

Эксперт рассказал, какие семьи могут получить выплату более 100 тыс рублей

Ежегодная семейная выплата будет осуществляться с 2026 года работающим родителям, имеющим двух и более детей. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Как пояснил эксперт, через данную выплату осуществляется возврат части уплаченного НДФЛ. Она также направлена на обеспечение социальной поддержки наиболее нуждающихся семей.

"Это обеспечивается за счет предоставления помощи именно тем семьям, в которых среднедушевой доход до 1,5 прожиточного минимума на душу населения", – приводит слова Балынина RT.

По его словам, размер выплаты зависит от региональной специфики и местного прожиточного минимума. Назначение и выплату будет осуществлять территориальный орган Социального фонда России.

Для получения выплаты нужно будет подать заявление с 1 июня по 1 октября включительно. Она предоставляется каждому из родителей.

"Причем это можно будет сделать, даже не выходя из дома, через портал госуслуг, либо, если для гражданина так будет удобнее, при личном обращении в Социальный фонд России или МФЦ", – добавил эксперт.

Он также добавил, что при наличии права на получение выплаты ее размер определяется как разница между уплаченным налогом и налогом, рассчитанным от той же налоговой базы по ставке 6%.

Например, если в регионе прожиточный минимум равен 18,2 тысячи рублей, то полтора – 27,3 тысячи рублей. Соответственно, для семьи из мамы, папы и троих детей для получения выплаты суммарный ежемесячный доход родителей должен быть не более 136,5 тысячи рублей. Таким образом они смогут вернуть в 2026 году по 57 330 рублей.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко призвал увеличить размер материнского капитала, ориентируясь на социальную норму жилья – 18 квадратных метров на человека.

По его словам, нынешний маткапитал неэффективен. Его максимальный размер позволяет купить лишь 8 "квадратов", которые ниже соцнормы почти в 2,5 раза.

