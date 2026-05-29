МВФ, ВБ, МЭА и ВТО заявили об угрозе мировой экономике из-за ситуации в Ормузском проливе

Крупнейшие международные организации выступили с совместным предупреждением о нарастающих угрозах для глобальной экономики, вызванных продолжающимися перебоями с поставками сырья через Ормузский пролив. Соответствующее заявление опубликовано по итогам встречи высокого уровня, состоявшейся 28 мая.

В совместном коммюнике руководители Международного энергетического агентства (МЭА), Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка и Всемирной торговой организации (ВТО) констатировали, что мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами. Главной причиной этого назван значительный спад объемов транзита через стратегически важный пролив.

Согласно оценкам авторов заявления, ситуация усугубляется в канун сезонного пика потребления топлива в Северном полушарии. Эксперты подчеркивают: если поставки не будут нормализованы в кратчайшие сроки, стремительное истощение резервов спровоцирует рост рисков для топливной безопасности, стабильности рыночной конъюнктуры и общей устойчивости мировой экономики.

В заявлении также отмечается, что встреча прошла в рамках координационной группы, созданной в апреле специально для выработки эффективных мер реагирования на энергетические, торговые и макроэкономические последствия военного конфликта на Ближнем Востоке.

Эскалация в регионе произошла после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе. Также она закрыла Ормузский пролив для судов.