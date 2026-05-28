Эксперт Осипова опровергла информацию о комиссии за возврат тура у ANEX Tour

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая, из-за чего сотни клиентов туроператора ANEX Tour не могут улететь на отдых в Турцию или вернуться домой. Что делать туристам в такой ситуации, разбиралась Москва 24.

Ни туда, ни обратно

Российские туристы не могут улететь в Турцию и вернуться обратно из-за отмены рейсов авиакомпании Air Anka.

Уточняется, что Росавиация по согласованию с Минтрансом РФ выдала перевозчику временные разрешения на чартерные рейсы только до 25 мая включительно. Несмотря на это, представители Air Anka продолжили продавать места, и туроператор ANEX Tour приобрел их до конца октября. В результате отдыхающие, воспользовавшиеся услугами этой компании, застряли на курортах и в аэропортах России из-за массовой отмены вылетов.

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) отметили, что сотни человек не смогли вовремя вернуться с турецких курортов в Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи, Минеральные Воды и другие регионы РФ. Путешественников уже разместили в отелях, они ожидают информацию о вылетах, рассказала директор по связям с общественностью компании "Интурист" Дарья Домостроева.





Дарья Домостроева директор по связям с общественностью компании "Интурист" В ночь на 27 мая отправили людей в Россию тремя бортами. У нас сотни застрявших туристов: по каждой заявке работаем индивидуально.

В ANEX Tour добавили, что пытаются исправить ситуацию, в том числе предлагают перенос дат поездок или возврат средств. Однако, по информации канала Mash в мессенджере MAX, отказаться от путешествия якобы можно только с комиссией 25% от стоимости тура.

"Туристов не бросят"

Вице-президент РСТ Георгий Мохов отметил в разговоре с Москвой 24, что подобные ситуации, как правило, решаются за счет туроператора и путешественники не понесут убытков.

Однако бывают случаи, когда у туристов заканчивается отпуск, им нужно выходить на работу. Но такие истории будут рассмотрены позже, и если пострадавшие понесут убытки, то смогут взыскать их через суд, отметил эксперт.





Георгий Мохов вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Иная ситуация у тех, кто не смог улететь из России: в связи с транспортными задержками может сократиться время отдыха. В этом случае туроператор также должен принимать на себя расходы: либо он продлевает время отдыха на соответствующий период, либо выплачивает компенсацию соразмерно стоимости проживания за неиспользованные дни, либо предоставляет какие-то дополнительные услуги. Если есть необходимость разместить туристов в отеле до вылета, этот вопрос тоже решает оператор.

При этом важно помнить, что у компаний, предоставляющих услуги, всегда есть горячая линия для решения подобного рода ситуаций, подчеркнул эксперт.

"Также у туристов остаются контакты тех менеджеров или турагентов, у которых приобреталась поездка. Кроме того, Росавиация уже опубликовала рекомендации по этому вопросу. Иными словами, путешественники без связи в сложившейся ситуации не остаются. Туроператор понимает, что он должен разрешить проблему с наименьшими убытками для клиентов и с наибольшим комфортом для них", – подчеркнул Мохов.

Он добавил, что подобные случаи являются непредвиденными не только для граждан, но и для туроператоров.

В свою очередь, исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова в беседе с Москвой 24 отметила, что появившаяся в СМИ информация о необходимости уплаты комиссии за отмену тура не является действительной. Деньги должны вернуть туристам в полном размере.





Наталия Осипова исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) В целом подобных проблем невозможно избежать. Неважно, что авиакомпания не может выполнять свои обязательства, – важно, что туроператор способен поменять борт и перевозчика. Российские туроператоры побывали в разных ситуациях – и в пиковых, и в форс-мажорных – и никогда еще организованных туристов не бросали.

Она подчеркнула, что сложившаяся ситуация – это просто техническая проблема, а туристы спокойны и относятся к этому с пониманием.