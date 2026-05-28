28 мая, 17:54

В Китае врачи удалили мужчине камень из мочевого пузыря весом 1,3 кг

Врачи из больницы Сюйвэнь при Гуандунском медицинском университете удалили мужчине камень из мочевого пузыря весом 1,3 килограмма и диаметром 10 сантиметров, сообщила пресс-служба медучреждения в своем официальном аккаунте в соцсети WeChat.

В медучреждении рассказали, что 56-летний пациент на протяжении 3 лет страдал от сильной боли при мочеиспускании, гематурии и частых позывов. Перед обращением за помощью специалистов он занимался самолечением, чтобы облегчить боль.

Камень занимал практически всю полость мочевого пузыря, из-за чего проведение операции стандартным способом стало невозможным. Более того, из-за инородного тела у мужчины развились двусторонний гидронефроз и инфекция мочевыводящих путей, что также осложнило ситуацию. Однако хирургическое вмешательство прошло успешно.

Ранее из-за врачебной ошибки жительница восточной провинции Ван Жаньжань впала в кому за три месяца до свадьбы. Девушка почувствовала боль в горле и обратилась в клинику, где ей сделали укол, не спросив про наличие аллергии и не проведя кожную аллергическую пробу. В результате у нее случился анафилактический шок, после чего она впала в кому.

