28 мая, 17:58

Актер Николас Кейдж поменял фамилию в документах

Фото: legion-media.com/Alamy Live News/Ron Adar

Американский актер Николас Ким Коппола, известный как Николас Кейдж, официально поменял фамилию в документах. Это произошло в прошлом году, рассказал он изданию Variety.

"В прошлом году я официально сменил имя. Я Ник Кейдж и в жизни, и на экране", – подчеркнул актер.

Артист пояснил, что выбрал такую фамилию, вдохновившись героем из вселенной Mortal Kombat Джонни Кейджем и композитором Джоном Кейджем. По словам актера, он решил не менять имя, однако он принимает себя и как Ник.

Ранее сообщалось, что Кейдж может сыграть главную роль в новом сезоне сериала "Настоящий детектив". Действие будет происходить в Нью-Йорке в районе бухты Джамейка. Главный герой – детектив Генри Логан.

Съемки могут начаться в 2026 году, а премьера состоится на телеканале HBO в 2027 году. Исполнительным продюсером станет Исса Лопез.

