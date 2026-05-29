Российского военного обвинили в подделке работ Эрнста Неизвестного

Следственный комитет предъявил обвинение российскому военнослужащему, который, как утверждает следствие, подделал не менее 30 работ скульптора Эрнста Неизвестного. С продажи подложных картин и скульптур злоумышленники получили около 90 миллионов рублей, сообщила пресс-служба СК.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что уголовное дело в отношении военного Максима Кошкарева расследует Главное военное следственное управление СК. Его обвиняют в незаконном использовании объектов авторского права, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

Было установлено, что в период с 2020 по 2026 год Кошкарев, находящийся в составе преступной группы, организовал изготовление как минимум 30 предметов искусства, не получив при этом согласия обладателей авторских прав от имени Неизвестного.

Соучастники продавали поддельные предметы искусства частным коллекционерам в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге, Мурманской области и даже за пределами России.

Петренко отметила, что в рамках расследования СК провел ряд обысков, в частности, в Третьяковской галерее. В результате были изъяты и осмотрены 10 скульптур и 37 картин. По делу проводятся экспертизы, в том числе авторства живописи, организованы очные ставки.

По словам Петренко, правоохранители имеют неопровержимые доказательства, указывающие на то, что Кошкарев причастен к преступлению. Военного заключили под стражу, а на его имущество на сумму более 128 миллионов рублей наложили арест.

Ранее в Европе раскрыли преступную сеть, занимающуюся подделкой и продажей произведений искусства. Было изъято более 2 100 фальшивых картин Бэнкси, Энди Уорхола, Пабло Пикассо, Клода Моне, Марка Шагала и других известных художников. Общая стоимость всех изъятых работ составила 200 миллионов евро.

